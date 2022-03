Viale San Lazzaro, a fuoco un appartamento mentre i proprietari sono fuori (VIDEO)

Paura in Viale San Lazzaro a Vicenza, quando verso le 10.30 di oggi 24 marzo, sono divampate le fiamme in un appartamento di un condominio che si trova in una via laterale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita anche grazie al fatto che i proprietari in quel momento non si trovavano all’interno dell’immobile. L’abitazione che si trova al secondo piano del palazzo è stato notato da alcuni vicini che hanno dato l’allarme. I pompieri, giunti dalla vicina stazione hanno impiegato circa due ore per lo spegnimento e la messa in sicurezza. Sul posto un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori.

Al termine dell’intervento, l’intera facciata del condomino ha subito danni. Le fiamme hanno annerito il perimetro esterno, ma non solo, sono andati distrutti gli infissi e il condizionatore oltre a materiale vario che si trovava nel terrazzino. Le cause dell’incendio, al momento non ancora note, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo le 12.