Grave bambino di sei anni che attraversa improvvisamente e viene investito ad Alte

E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita il bambino di seianni investito ieri sera da un’auto ad Alte Ceccato (Montecchio Maggiore).

Secondo la prima ricostruzione, il piccolo ieri sera, 18 giugno, intorno alle ore 20 si trovava col padre sul marciapiede di via Leoncavallo, all’incrocio con via Volta e piazza San Paolo, quando ha improvvisamente tentato di attraversare sulle strisce, sfuggendo al controllo del genitore. Proprio in quel momento stava però sopraggiungendo un’auto che non è riuscita ad evitare l’impatto: lo ha colpito con la fiancata e lo ha sbalzato a qualche metro di distanza, su una siepe.

Immediatamente soccorso, è stata stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasportato in ospedale con un codice di massima urgenza. Sul fatto indagano i carabinieri.