Incendio dalla cucina, anziana chiede aiuto dalla finestra. I pompieri salvano lei e il suo barboncino

Un incendio scaturito dai fornelli della cucina ha messo a repentaglio, nel corso della notte, la vita di un’anziana pensionata di Vicenza e pure del suo cagnolino, un barboncino dal pelo bianco salvato dai pompieri al pari della donna.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte da un condominio di via Mons. Onisto, dove dall’appartamento del piano terra fuoriusciva del fumo e soprattutto dove all’interno si trovava di fatto intrappolata l’inquilina, con difficoltà di deambulazione.

La stessa era riuscita a portarsi dalla camera da letto a una finestra che dà sulla strada e urlare, chiedendo aiuto, ma senza poter uscire dall’alloggio per via delle inferriate. Subito qualcuno nelle vicinanze ha raccolto la richiesta disperata e ha composto uno dei numeri di emergenza, facendo scattare i soccorsi. Nell’arco di pochi minuti è stata attivata quindi la missione di soccorso.

I vigili del fuoco giunti dalla vicina sede del 115 del capoluogo berico, peraltro distante appena poche centinaia di metri dallo scenario dell’incendio domestico, non appena sul posto hanno provveduto a forzare le “sbarre” della finestra e mettere in salvo l’anziana, di fatto incolume al termine dell’intervento ma sottoposta a un controllo in ospedale per prudenza. Subito dopo gli operatori si sono dedicati a spegnere quel principio d’incendio sviluppatosi in cucina, per fortuna rimasto circoscritto al vano cottura e a parte del mobilio intorno, a fronte di parecchio fumo scuro.

Portato in salvo anche il barboncino bianco che fa compagnia alla pensionata, il cui pelo candido è rimasto annerito a causa del fumo. L’animale domestico è stato affidato alle cure del genero della donna arrivato sul posto.