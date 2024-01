Protezione Civile di Thiene al rinnovo delle cariche. “Squadra” composta da 14 volontari

Nuovo corso per il gruppo comunale della Protezione Civile di Thiene, che sarà guidata da Michele Monaco in vesti di coordinatore e che conta ora , dopo le due new entry recenti a parture dall’autunno scorso, 14 volontari. A completare il direttivo altre due uomini e due donne: Davide Verona, Mattia Malacarne, Erika Burlamacchi e Maria Pia Monaco.

“Inizia per il Gruppo Comunale di Protezione Civile un nuovo anno e un nuovo corso – è il commento del sindaco, Giampi Michelusi -. Esprimo la riconoscenza della città ai volontari per l’attività preziosissima che essi svolgono insieme al sentito augurio di lavorare con serenità e in spirito di sinergia e fiducia. Ho intuito una grande disponibilità e la volontà di camminare insieme“.

Oltre allo scambio di auguri per il 2024, il benvenuto a tutti e in particolare ai nuovi membri del gruppo oltre che a chi entra a far parte del direttivo. “Nel primo incontro – ha detto a margine della visita nella sede l’assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Nazzareno Zavagnin – tra amministrazione e nuovo direttivo abbiamo avuto un proficuo scambio di idee e di progettualità, partendo dalla situazione attuale del gruppo attraverso un dialogo franco e sereno. Come amministratori incoraggiamo il gruppo a lavorare con quella professionalità che lo distingue in forza di una visione condivisa. Sento anche il dovere di ringraziare l’Ufficio comunale di Protezione Civile che ha supportato il gruppo in modo importante, coordinandolo in tutti gli interventi eseguiti nel periodo dalle dimissioni del precedente coordinatore (1° agosto 2023) ad oggi“.

L’assemblea, composta da tutti gli aderenti al gruppo, si riunisce ogni primo lunedì del mese nella sede della Protezione Civile. I cinque componenti dell’organo di gestione, invece, sono convocati dal coordinatore in media ogni 15 giorni e comunque a seconda delle necessità. Il Consiglio Direttivo è l’organo che svolge le attività esecutive del gruppo di volontariato. Ad esso spettano in collaborazione con l’amministrazione comunale, accanto agli interventi operativi di competenza, anche la formazione e l’addestramento dei volontari con corsi specifici, la programmazione di incontri nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, l’organizzazione di esercitazioni in concorso con altri enti e tutte quelle iniziative che si prefiggono di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e di protezione civile da parte delle nuove generazioni.

Sul sito del Comune si trovano le informazioni per l’iscrizione. Per eventuali domande e richieste è possibile scrivere all’indirizzo mail: protezione.civile@comune.thiene.vi.it o contattare la segreteria al numero telefonico 0445- 804757/6.