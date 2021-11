Investita da un’auto in Riviera Berica. È grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una donna è stata investita da un’auto ieri sera intorno alle 19.30 in Riviera Berica. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del Suem assieme agli agenti della polizia locale. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che si è verificato dopo l’incrocio con strada del Tormeno.

Notizia in aggiornamento