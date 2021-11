Raccolta rifiuti, previsti disagi e rallentamenti per lo sciopero nazionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A fine giornata sono possibili disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti anche a Vicenza a causa dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale indetto per oggi, lunedì 8 novembre, per 24 ore. In città l’adesione si attesta attorno al 50 per cento dei lavoratori. “Ci saranno quindi inevitabili disagi e rallentamenti nell’attività di raccolta, in particolare di quella serale nel centro storico, che potrebbero protrarsi anche nei prossimi giorni, data la necessità di recuperare i passaggi non fatti” afferma l’assessore all’ambiente Simona Siotto.

“Invitiamo i cittadini alla collaborazione trattenendo, per quanto possibile, i rifiuti urbani in casa fino al prossimo turno di raccolta porta a porta o, in caso di conferimento nei cassonetti, finché questi non saranno svuotati – prosegue l’assessore -. Colgo inoltre l’occasione per ricordare di adottare sempre comportamenti responsabili, rispettando la modalità di conferimento prevista nella propria zona: laddove è attivo il sistema di porta a porta, come nel caso dell’area monumentale del centro storico, non è infatti consentito portare i rifiuti nei cassonetti presenti in altre aree della città”.

Nello specifico, per quanto riguarda l’area monumentale del centro storico è attivo il servizio di raccolta porta a porta, con le seguenti modalità: raccolta del secco e della carta da lunedì a sabato dalle 21 e della plastica il giovedì dalle 21; per il vetro e per l’organico sono sempre a disposizione i bidoni stradali. Nel sito di Aim Ambiente (Gruppo Agsm Aim), gestore del sistema di raccolta, è inoltre disponibile una sezione dedicata ai rifiuti dove è possibile individuare i servizi attivi nella propria zona e la modalità corretta per fare la raccolta differenziata.