L.R. Vicenza: Paolo Bedin non è più il Dg, al suo posto torna Rinaldo Sagramola con doppio ruolo

Fulmine a ciel sereno quello in casa L.R. Vicenza, in una nota ufficiale emessa dalla società poche ore fa, è stato comunicato l’avvicendamento tra il Direttore Generale Paolo Bedin, in carica da luglio del 2018, a Rinaldo Sagramola che arriva dalla positiva esperienza vissuta a Palermo. Che ci fosse qualcosa nell’aria lo si era capito già da ieri quando, in occasione della partita di Coppa Italia tra i biancorossi e l’Arzignano, l’ormai ex Dg non si è presentato allo stadio Menti. La società aveva già raggiunto l’accordo con Sagramola che torna a Vicenza con un doppio ruolo, infatti sarà anche Amministratore Delegato del Lane.

Termina dunque un rapporto, quello con Bedin, iniziato proprio con l’approdo della famiglia Rosso a Vicenza e che ha visto nel corso di questi quattro anni e mezzo momenti di alti e bassi sia nella gestione della società che nel rapporto con i tifosi. Un capitolo che si chiude ma che potrebbe riservare al dirigente vicentino altri incarichi, come riportato nella nota. Il nuovo ingresso è, invece, una vecchia conoscenza, ha già lavorato per i colori biancorossi e lo vedrà ora impegnato in un ruolo di maggior importanza sopratutto in fase strategica. La carriera di Rinaldo Sagramola inizia a vent’anni quando accetta un ruolo nella neonata Lodigiani che lancerà vari giocatori nel palcoscenico mondiale del calcio come Francesco Totti, Luca Toni, Luigi Apolloni, Andrea Silenzi e David Di Michele solo per citarne alcuni.

La sua prima esperienza a Vicenza inizia nel 1999 con la proprietà inglese Enic, alla sua prima stagione conquista subito la promozione in serie A. L’anno dopo arriva la retrocessione e nel 2004 rassegna le dimissioni lasciando l’incarico. Passa al Palermo di Maurizio Zamparini e ci rimane fino al 2012. Accetta un’altra importante proposta, quella della Sampdoria neopromossa in serie A che gli affida il ruolo di Amministratore Delegato. Dal 2015 approda a Brescia e ci rimane fino a novembre 2017 quando Massimo Cellino acquista la società. Decide di tornare a Palermo nel 2019 con i rosanero rinati dopo il fallimento, per Sagramola è una sfida quella di ripartire dalla serie D ma i risultati gli danno ampiamente ragione e merito. I siciliani ottengono una doppia promozione e in tre anni ritornano in serie B.

Questa la nota emessa dalla società di Largo Paolo Rossi 9: “LR Vicenza annuncia oggi che Rinaldo Sagramola è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale del club con effetto immediato. Succede a Paolo Bedin che ha guidato la società nel ruolo di Direttore Generale da luglio 2018. Per Paolo Bedin, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale, la società sta valutando altri progetti che potrebbero vederlo coinvolto. LR Vicenza ringrazia Paolo per questi 5 anni al fianco della squadra, per l’amore e la passione che ha sempre dimostrato, accompagnandola anche nei momenti più difficili”.