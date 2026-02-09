La dolcezza non ha età: compie 90 anni il re del “cestino”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

90 anni di dolcezza. Lo può dire senza tema di smentita Leopoldo Ferracina, volto storico della Pasticceria Venezia in pieno centro storico a Vicenza che, a dispetto dell’età anagrafica, è quotidianamente presente tra banchi colorati dai pasticcini più golosi e saccapoche colme di quella crema capace di mandare in estasi anche i palati più esigenti.

Il patron dell’iconica pasticceria con vista su Piazza delle Erbe, all’ombra della Basilica Palladiana, ha infatti tagliato nei giorni scorsi l’ambito traguardo delle 90 primavere attorniato dai collaboratori e dall’immancabile compagna di una vita, la moglie Rosy Rampazzo. Affiatati al punto che basta un’occhiata per intendersi, la coppia è la vera forza di un locale nel cuore dei vicentini: impossibile non aver assaggiato almeno una volta il famoso cestino alla crema, un tuffo nel gusto che non ha paragoni così come confermano anche i clienti ormai abituali: “Il nonno, dopo la messa della domenica, se mi ero comportato bene – racconta, fra questi, Claudio B. condividendo un ricordo personale – mi portava a prendere il cestino. Un rito immancabile e una gioia che da bambino porto avanti anche ora che i capelli sono tutti bianchi. Per me cestino è sinonimo di affetto e di gioia”. Un punto di riferimento per le occasioni speciali, o anche semplicemente per concludere in gloria il pranzo della festa: non solo paste, ma anche lievitati. Senza dimenticare i dolci legati alle ricorrenze stagionali, che si tratti delle frittelle a Carnevale, o delle uova pasquali rigorosamente personalizzate.

La pasticceria Venezia, nelle mani dei Ferracina dal lontano 1964, affonda però le sue radici addirittura ai primi del Novecento: altra proprietà, medesima maestria. Un’istituzione irrinunciabile che racconta l’arte rispettosa della tradizione, la passione nelle mani e l’amore generosamente prestato ai sensi. Resistente anche alle mode: perché, è risaputo, bontà e bellezza non hanno tempo.

