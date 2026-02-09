Il thienese Yassin Bandaogo si conferma campione italiano U23 nei 60 metri indoor

Lo sprinter thienese Yassin Bandaogo, promessa dell’atletica, nel fine settimana si è confermato campione italiano Under 23 nei 60 metri indoor ai Campionati Italiani juniores e promesse indoor che si sono svolti al PalaCasali di Ancona.

La promessa vicentina della velocità sabato 7 febbraio ha dominato la finale con una prestazione decisamente convincente, con un tempo di 6’65”: solo due centesimi in più del suo record personale (6.63) siglato proprio ad Ancona il 1° febbraio dell’anno scorso.

22 anni, atleta delle Fiamme Oro a Padova, Bandaogo è il suo quinto titolo italiano giovanile consecutivo (due da juniores, tre da promessa), il sesto negli ultimi sette anni, senza considerare la vittoria agli Assoluti della passata stagione. Il velocista è decisamente a proprio agio quando gareggia al coperto. In finale non sbaglia nemmeno stavolta e con 6”65 respinge le ambizioni di un Romeo Monaci in crescita.

Nato (il 6 gennaio 2004) e cresciuto a Thiene, i suoi genitori sono originari del Burkina Faso: il papà è approdato in Italia nel 1995 e la mamma nel 2000. A sei anni ha iniziato a giocare a calcio nel ruolo di attaccante, ma dal 2018 si è messo alla prova come sprinter e nella stagione seguente sono bastati pochi allenamenti a Breganze con il tecnico Antonio Lazzaretto per correre gli 80 metri in 8.90, secondo under 16 italiano di sempre. Coome spiega il sito Fidal, nell’estate del 2019 è passato sotto la guida di Umberto Pegoraro a Vicenza e nel giro di pochi mesi si è aggiudicato il tricolore cadetti. Da lì, una serie di successi giovanili: tra gli allievi nel 2020 sui 60 indoor e un anno dopo sui 100 metri, poi quattro vittorie consecutive in sala (juniores 2022 e 2023, promesse 2024 e 2025).

All’aperto è stato spesso condizionato dagli infortuni ai bicipiti femorali, anche se nel 2023 è riuscito a conquistare il titolo dei 100 juniores al rientro da una microfrattura al piede, e nel 2024 si è rotto un polso per una caduta dopo l’arrivo ai Tricolori indoor. Nel 2025 è sceso a 6.63 sui 60 al coperto prima di imporsi agli Assoluti, mentre il personale sui 100 è di 10.51 e risale al 2023. Diplomato all’istituto professionale e studente di scienze motorie, è un appassionato di basket e di musica rap.