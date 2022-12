L’alta formazione nel design sempre più di casa a Vicenza: iscrizioni aperte per due master dello Iuav

Parallelamente al nuovo corso di laurea in Design avviato in ottobre, prosegue la presenza a Vicenza dell’Università Iuav di Venezia, anche con l’organizzazione di corsi di Alta Formazione, anche questi in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Nel 2023 saranno infatti due i percorsi proposti, studiati per rispondere a necessità differenti ma ugualmente ben presenti nel tessuto imprenditoriale locale. Per entrambi i corsi le iscrizioni resteranno aperte fino al 16 gennaio, mentre le lezioni inizieranno nel mese di marzo.

Il primo master proposto riguarda naturalmente la transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili, con il corso in Prodotti sostenibili e circular design. Giunto alla terza edizione (la prima era stata organizzata a Venezia, la seconda sempre a Vicenza all’inizio di quest’anno), si pone l’obiettivo di formare una figura specializzata nell’ecodesign e nel circular design, capace di intervenire nella progettazione di prodotti attenti alla sostenibilità ambientale e alla transizione verso un’economia circolare, come indicato dalla Nuova Strategia Industriale europea e dalla Sustainable Products Initiative pubblicata quest’anno.

Il corso sarà tenuto da docenti universitari, designer ed esperti e potrà essere seguito in modalità mista (in presenza a Vicenza e, in parte, da remoto). Potranno accedervi sia i laureati triennali e magistrali in design, architettura, ingegneria, comunicazione, sia chi è in possesso di una laurea differente, o è già inserito nel mondo del lavoro in ambiti coerenti con il corso. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito iuav.it/circulardesign o scrivere a master@iuav.it.

Il secondo corso di alta formazione in Design X Archivi, attivato in collaborazione anche con Fondazione Iuav, rappresenta invece una novità assoluta e risponde all’esigenza – sempre più sentita dalle aziende del territorio (ma anche da molte Istituzioni) – di sapersi “raccontare”, valorizzando la propria storia e il proprio patrimonio di valori. Questo sarà più facile grazie ad una nuova figura di progettista che unisce gli strumenti progettuali propri del design con le competenze archivistiche, nella prospettiva di intervenire professionalmente e culturalmente nella gestione e promozione del patrimonio archivistico di istituzioni e imprese.

Il corso si rivolge in particolare a quelle aziende che gestiscono archivi e archivi-museo, o si avviano a farlo, consapevoli della necessità di disporre di figure professionali interne in grado di progettare strategie culturali di comunicazione dell’heritage aziendale.

La formazione prevede lezioni frontali mirate a conoscere strumenti progettuali specifici, assimilare nozioni archivistiche di base, competenze digitali e una serie di conoscenze essenziali sugli aspetti giuridici e di copyright, sugli elementi di economia della cultura, sulla storia e la museografia e lezioni sul campo, il tutto abbinato a visite e workshop presso aziende e istituzioni dedicate alla scoperta del patrimonio archivistico come fonte di applicazione delle conoscenze.

Il professionista così formato sarà in grado di selezionare materiali d’archivio per proporre strategie di valorizzazione del patrimonio a partire dalle esigenze dei committenti, intrecciando partnership sul territorio e gestendo le risorse digitali per organizzare eventi espositivi, editoriali, didattici.

Inoltre, in linea con l’indirizzo didattico Iuav, il corso darà largo spazio ai temi dell’inclusività e dell’accessibilità allargata come elementi portanti del progetto.

Per informazioni è possibile consultare il sito iuav.it nella sezione Didattica\Master.