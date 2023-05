L’auto si schianta dopo il malore: gravissimo un automobilista

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza l’automobilista protagonista di una drammatica uscita di strada nel tardo pomeriggio a Vicenza nel quartiere di Anconetta.

L’uomo, un 58enne, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo e fra le ipotesi al vaglio della polizia locale del capoluogo, anche il fatto che possa essere stato colpito da un malore.

L’incidente si è consumato alle 18,15 di oggi, sabato 27 maggio proprio in viale Anconetta, lungo la Strada Regionale 53: il conducente per un probabile malore ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, abbattendo gli archetti para pedonali della pista ciclabile e la porta vetro di un negozio: nessun’altra persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto l’uomo dall’abitacolo: si è resa necessaria la rianimazione sul posto da parte dei sanitari del Suem 118.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.