Lavori rete idrica in piazza Duomo, 90 utenze coinvolte dal blocco dell’acqua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono in programma per il prossimo lunedì, 8 agosto, i lavori alla rete idrica di Piazza Duomo a Vicenza. Le operazioni verranno realizzate nella fascia oraria dalle 8.30 alle 13.30 e prevedono la posa di un nuovo tratto di condotta con relativo nodo di saracinesche, le valvole serviranno ad interrompere il flusso d’acqua in caso di guasto bloccando la perdita, allo stesso tempo, se ci dovessero essere interventi futuri, renderanno possibile la chiusura solo in alcuni tratti della rete.

Viacqua, in una nota, ha comunicato che l’intervento causerà l’interruzione della fornitura idrica per le utenze di Piazza Duomo, Contrà Vescovado e Contrà San Francesco, nel cuore del centro storico. La stima dell’azienda parla di circa 90 utenze coinvolte con relativo disservizio fino al termine dei lavori. L’opera rientra nel piano di ammodernamento della rete acquedottistica del centro di Vicenza, che prevede sempre più interconnessioni ad anello, per assicurare la continuità del servizio anche in caso di guasti o interventi e consentendo al tempo stesso di intervenire per manutenzioni ordinarie o guasti con il minor disagio possibile per le utenze.

I lavori sono stati pianificati approfittando delle diverse chiusure delle attività economiche il lunedì mattina e mettendo in campo un maggior numero di squadre operative, così da non arrecare eccessivo disagio. Tuttavia si potrebbero verificare cali di pressione diffusi nell’area interessata dal cantiere, in particolare ai piani più alti degli edifici. Per questo motivo Viacqua rinnova l’invito a non programmare l’utilizzo di elettrodomestici o macchinari quali lavatrici e lavastoviglie nella fascia oraria interessata. A lavoro ultimato si potrebbero inoltre verificare fuoriuscite di acqua torbida o di color lattiginoso per effetto della movimentazione delle tubature e dei cambi di pressione, condizione risolvibile in poco tempo lasciando scorrere brevemente l’acqua.

“Come sempre gli interventi nei centri cittadini rappresentano le operazioni più delicate anche per Viacqua – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – per molteplici ragioni, tra tutte il gran numero di utenze concentrate spesso in un’area anche molto piccola. La tipologia dell’intervento che andremo a realizzare in Piazza Duomo, rientra tra i lavori mirati proprio a ridurre ulteriormente il disagio in caso di future attività manutentive o di riparazione poiché ci consentirà di interrompere la fornitura ad un quantitativo mirato e ridotto di utenze. Non viene così meno l’impegno di Viacqua volto a garantire qualità e continuità della fornitura idrica anche in un periodo di forte siccità in cui l’acqua si conferma bene prezioso da salvaguardare ogni giorno con il massimo impegno.”