Lavoro nero e violazione delle misure anti-Covid: stop e multe salate al Ca’ di Dennis

Blitz delle forze dell’ordine nella notte fra sabato e domenica nel club Ca’ Di Dennis, in via Zamenhof a Vicenza, già al centro di controlli a fine maggio.

Ad effettuare il controllo, i carabinieri della compagnia di Vicenza, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e agli agenti della Questura di Vicenza. Mancava poco all’una e nel locale – il cui legale rappresentante è il 30enne S.M., residente a Thiene – erano presenti il direttore di sala – un 37enne pure residente a Thiene – e una decina circa di avventori.

Il controllo ha consentito di identificare due lavoratori “in nero” sui tre presenti. Al termine è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino a quando sarà pagata la somma di duemila euro, sarà regolarizzata la posizione del personale non in regola (la cui violazione comporta un sanzione amministrativa per altri 7.200 euro).

Gli agenti della Questura hanno contestato anche altre violazioni amministrative per ulteriori 2.500 euro. Sono ora in corso altri accertamenti per il mancato rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19 ed inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.