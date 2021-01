Lettini dei bimbi degli asili riconvertiti in cucce per animali. Donati al canile sanitario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le brandine destinate alla rottamazione trovano una seconda vita e soprattutto una nuova utilità. Un’iniziativa intelligente, parsimoniosa, contro gli sprechi e improntata alla tutela della salute degli animali quella che ha portato a riconvertire i lettini dedicati al “riposino” su cui si appisolavano i bimbi delle scuole dell’infanzia, messi al bando e sostituiti a causa dell’emergenza Covid. E ora donati al canile Enpa di Gogna, a Vicenza, e quindi regalati a decine di cuccioli di diversa razza & stazza accuditi dai volontari.

Uno strumento utilissimo, a ben vedere, che permette di sopraelevare la cuccia dei quattro zampi rispetto al terreno, non risentendo così delle condizioni del terreno inzuppato dopo piogge e temporali. Non solo un po’ di comfort per gli amici animali, cani in particolare, ma anche prevenzione sul piano dell’igiene, visto che questa novità permette di respingere l’assalto di zecche e altri parassiti nocivi che dalla terra si annidano nel pelo: portando malattie e, nei migliori dei casi, un fastidioso prurito.

Si tratta di uno stock da 215 lettini dismessi ma ancora in buone condizioni e del tutto riutilizzabili, dove per anni hanno “schiacciato un pisolino” pomeridiano tanti bimbetti vicentini, qualcuno die quali ormai avrà già preso la patente. Una cinquantina sono già stati portati all’interno della struttura, pronti a essere testati “con zampa” dai diretti beneficiari dell’iniziativa. A donarli al canile cittadino, rifugio pulito e in ordine dedicato ai quattro zampe in cerca di cure ma soprattutto di amore e di una casa e magari di una famiglia, è stato il Comune di Vicenza. Rendendo concreta un’idea arguta legata alla riconversione dei materiali e all’economia circolare, dopo aver “sondato” la ventina di strutture per l’infanzia gestite e in città e nelle frazioni del capoluogo berico.

Il recupero delle oltre duecento brandine ancora in buone condizioni è avvenuto nelle scorse settimane dopo l’opera di smistamento e di scarto di quelle non più utilizzabili, rimettendole a nuovo per la destinazione finale. Il canile sanitario gestito da Enpa Vicenza si trova in via Mantovani sui Colli Berici, vicino alla casa di cura Villa Margherita. Nella mattinata di ieri ad accompagnare la consegna del primo “carico” di lettini per animali anche gli assessori cittadini Cristina Tolio e Matteo Tosetto, che hanno potuto testare con mano e dare un “qua la zampa” a qualcuno dei 120 esemplari presenti nel rifugio controllato, molti dei quali incuriositi da tanto movimento e dalla novità.

Canile Vicenza Enpa - 12/01/2020 1 di 5

“La collaborazione tra Enpa e il Comune consentirà di riutilizzare le brandine dismesse dalle scuole dell’infanzia – ha spiegato l’assessore all’istruzione Tolio -. Circa una cinquantina di brandine, infatti, vengono consegnate oggi e potranno richiederne ancora visto che sono 215 in totale quelle a disposizione. Un esempio di riciclo di un bene materiale che, quindi, non verrà buttato e pertanto non andrà a gravare sull’ambiente. Quelle che non verranno utilizzate da Enpa le mettiamo volentieri a disposizione di altri canili”. L’associazione e i volontari hanno gradito l’idea, in attesa del responso dei pelosi utenti ai quali spetta il collaudo definitivo. “Ringrazio l’amministrazione comunale per questo prezioso gesto che denota l’attenzione verso gli animali offrendoci un contributo in più per il loro benessere – così il portavoce di Enpa Vicenza, il vicepresidente Luca Poncato -. L’iniziativa è particolarmente lodevole perchè consente il riutilizzo, per un nobile motivo di un oggetto che altrimenti sarebbe stato gettato. Ci sono però molte necessità qui in canile e anche presso le abitazioni di quei cittadini che in questa fase della pandemia sono in difficoltà nel mantenere il proprio animale domestico. Chi volesse contribuire a sostenerci troverà tutte le modalità di sostegno al link https://www.enpavicenza.it“.