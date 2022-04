LR Vicenza, rivoluzione in panchina prima del rush finale: via Brocchi, in arrivo Baldini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ufficialità risiede nell’esonero perentorio di Cristian Brocchi, secondo allenatore a sedere sulla panchina del L.R. Vicenza in questa stagione dopo Domenico Di Carlo, mentre al momento risulta solo ufficioso l’ingaggio di Francesco Baldini, ex Catania, come sostituto e traghettatore nei perigliosi mari della salvezza in serie B per i biancorossi. Insieme a Brocchi fanno le valige anche tutti i collaboratori giunti con lui al “Menti”.

L’allenatore scelto dalla famiglia Rosso sarebbe atteso in Veneto nel corso della mattinata per discutere i dettagli dell’operazione “salva Vicenza” e l’eventuale firma sul contrato. Da ricordare che la squadra biancorossa, al secondo anno in cadetteria, è reduce da due apparizioni negative e si sta lanciando verso la volata finale: sono solo 4 le partite che rimangono da disputare per poi dare i primi verdetti in coda alla classifica di serie B.

La notizia dell’esonero del secondo tecnico stagionale è giunta nella serata di ieri, tutt’altro che inaspettata dopo il recente ko a Benevento (1-0 per i campani) e soprattutto lo scialbo pareggio per 1-1 con il Crotone in uno scontro diretti che si doveva vincere per agguantare almeno i playout ed evitare così lo spettro della retrocessione diretta in serie C1. Una scelta di una nuova “piazza pulita” per quanto riguarda lo staff tecnico, per molti tifosi del “Lane” considerata tardiva, per altri invece una conferma del caos che regna nella società berica.

Il saluto a Brocchi, allenatore ex Monza giunto a dicembre, è stato trasmesso via social con le consuete frasi di rito che regnano nel mondo del calcio italiano, praticamente da “copia-incolla”. Di ieri sera l’ufficializzazione attraverso questo comunicato: “La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”. Francesco Baldini, ex calciatore toscano con carriera da serie A come giocatore e volto relativamente nuovo in panchina dopo aver guidato con ottimi risultati squadre pro del settore giovanile (Scudetto con la Roma), sarebbe il prescelto.

Perugia, Como, Lecce e infine il nuovo possibile scontro diretto – ma è più un augurio ad oggi che una certezza – con l’Alessandria le tappe finali che separano i biancorossi dalla gogna o dalla missione salvezza, con appendice playout. Una sofferenza sportiva che ha costellato tutta la stagione della squadra berica, a lungo fanalino di coda del girone unico di serie B prima di lasciare al Pordenone il ruolo di cenerentola e dare qualche segnale di vita sotto la gestione Brocchi, ma solo a intermittenza. Per rimanere in categoria, il nuovo tecnico designato e i calciatori “beniamini” – storicamente parlando – della Curva Sud dello Stadio Menti dovranno lasciarsi alle spalle almeno tre squadre (giù in C1 senza appello le ultime tre per regolamento) e sperare poi nello spareggio che avverrà tra quart’ultima e quint’ultima.