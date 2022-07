Maltempo, decine di interventi nell’hinterland di Vicenza per alberi caduti

Dalle 17 in poi son stati 25 gli interventi dei vigili del fuoco nel vicentino a causa del maltempo: colpiti in particolare il capoluogo e il suo hinterland.

Il nubifragio, il forte vento e le grandinate, in particolare, hanno provocato la caduta di rami e alberi che hanno richiesto l’intervento dei pompieri per la messa in sicurezza di strade e parchi. Gli interventi si sono tutti risolti in serata. Fra le località colpite ci sono Longare, la Riviera Berica, Camisano, Arcugnano e contrada Margherita a Torrebelvicino. Alberi pericolanti anche in via Cengio a Vicenza, in strada Postumia, strada della Commenda, via Durante, strada Monte Grande, sempre a Vicenza, e in via Olmo ad Altavilla.