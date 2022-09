È monsignor Giuliano Brugnotto il nuovo vescovo di Vicenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il nuovo vescovo di Vicenza è monsignor Giuliano Brugnotto, 59 anni e attuale vicario generale della diocesi di Treviso. L’annuncio è stato dato questa mattina, venerdì 23 settembre, alle 12 in punto nella chiesa del Centro Diocesano “A.Onisto” dal vescovo Beniamino Pizziol, davanti a una rappresentanza di presbiteri, religiosi, religiose e fedeli laici della diocesi. A leggere la lettera del nunzio apostolico in Italia, Emil Paul Tscherrig, contenente la nomina decisa da Papa Francesco, il vicario generale monsignor Lorenzo Zaupa.

L’annuncio è stato trasmesso in diretta da Radio Oreb (fm 90.20; radioreb.org) e sul Canale YouTube Diocesi di Vicenza.

L’attuale vescovo Pizziol ha compiuto 75 anni il 15 giugno scorso e come prevede il diritto canonico ha rassegnato le dimissioni. Lo scorso 8 settembre monsignor Pizziol tenuto nel santuario di Monte Berico la sua ultima celebrazione per la festa della Natività di Maria, solennità patronale della Diocesi: una sorta di congedo dalla comunità cristiana che ha guidato per oltre 11 anni. Fu nominato, infatti, 79esimo vescovo di Vicenza il 16 aprile del 2011.

Dopo l’annuncio della nomina, è stato letto un messaggio del nuovo Vescovo alla diocesi berica. Don Giuliano Brugnotto è nato a Carbonera il 7 novembre 1963; entrato nel Seminario di Treviso fin dal minore, è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990.

Ha conseguito il dottorato presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana (1996). Nella diocesi di Treviso ha svolto il ministero di vicario parrocchiale a Silea (1990-1991); Responsabile per le celebrazioni episcopali (1995-2001); educatore nella Comunità Teologica del Seminario Maggiore (1997-2004).

Delegato vescovile per la formazione permanente del clero giovane (2004-2010) ha avviato la “Cappellania universitaria S. Bertilla” in Treviso condividendo il servizio con la Comunità religiosa delle Suore dorotee Figlie dei Sacri Cuori (2005-2010).

Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano (2006-2010) e Cancelliere della Curia diocesana (2010-2018).

Rettore del Seminario minore e maggiore (2018-2021) e Assistente ecclesiastico dell’associazione pubblica di fedeli “Cooperatrici pastorali diocesane” (2014-2021).

Ha ricoperto l’incarico di difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico della Regione Ecclesiastica Triveneta (1997 al 2008). Membro del Capitolo della Cattedrale dal 2011.

È stato membro della Commissione presbiterale regionale del Triveneto (2007-2013) e della Commissione presbiterale italiana (2008-2013).

Dal 2003 docente presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia, anche con l’incarico di preside (2014-2019), e presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Con le due Facoltà ha promosso nel biennio 2017-2019 il corso per operatori pastorali dal titolo Il servizio della Chiesa a favore delle famiglie ferite.

Attualmente è Vicario generale, membro del Consiglio episcopale, del Collegio dei consultori, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Membro di redazione delle riviste Quaderni di diritto ecclesiale ed Ephemerides Iuris Canonici, fa parte del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico e della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.