Moto esce di strasa sbalzando il pilota nel fossato. Rischia un 63enne castellano

Si trova dal pomeriggio di giovedì assistito nel reparto di rianimazione al San Bortolo di Vicenza, dopo un nuovo incidente stradale che coinvolge un motociclista vicentino in questi primi giorni di settembre, un 63enne di Montecchio Maggiore. Era al manubrio di una moto di mara Suzuki uscita di strada e finita in un fossato adiacente in via Bagnara nel Comune di Monteviale.

Si tratterebbe di un evento accidentale avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli sulla strada. A segnalare la necessità di soccorsi immediati sono stati altri utenti di passaggio che hanno chiamato il 118.

Il motociclista sarebbe rimasto ferito in maniera seria e si trova in gravi condizioni e quindi in prognosi riservata nel polo medico del capoluogo berico, per le cure alle contusioni e per gli accertamenti su eventuali lesioni interne riportate nella rovinosa caduta dalla sua due ruote. Moderato ottimismo traspare su una sua graduale ripresa, salvo complicazioni. Moto e conducente avrebbero sfiorato per poco il muretto in cemento he costeggia la via, finendo nel piccolo canale di scolo agricolo.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori del Suem 118 da Vicenza e gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, incaricati dei rilievi sull’incidente e della gestione del traffico, oltre che di avvisare i familiari del fatto che ha suscitato apprensione a Montecchio Maggiore. Il pilota della Suzuki potrebbe aver trovato un ostacolo improvviso sulla sua carreggiata di marcia, oppure accusato un malore, come ipotesi alternative alla distrazione alla guida.