Bimbo di due anni annega nella piscina di casa a Cavazzale

Dramma nel pomeriggio in un’abitazione di Cavazzale, nel Comune di Monticello Conte Otto: un bambino di soli due anni è morto annegato nella piscina di casa.

La tragedia è avvenuta attorno alle 17 in una casa di via Monte Cengio, una laterale di via Chiesa. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, dopo che hanno visto il piccolo riverso nella piscina. I soccorritori del Suem avrebbero provato a lungo a rianimare il bimbo, ma senza esito e alla fine hanno dovuto dichiararne la morte, fra la disperazione dei familiari.

Sul posto anche i carabinieri per le indagini su eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento