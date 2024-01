Morto in casa da almeno 20 giorni. Il 61enne non dava sue notizie da Natale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una triste storia di solitudine con un epilogo ancora più amaro. Scenario della vicenda che riguarda la morte di una persona sola è Campedello, frazione sud del capoluogo Vicenza, dove ieri pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo. Si tratta di un vicentino – R.F. le sue iniziali -, di 61 anni. Da una prima analisi superficiali si stima in circa 20 giorni prima la data del decesso.

L’uomo viveva solo in un appartamento in quartiere popolare al Villaggio Giuliano – chiuso a chiave dall’interno – e non si vedeva nei paraggi da parecchi giorni, almeno secondo le testimonianze raccolte dagli agenti di polizia di Stato che ieri hanno accompagnato i vigili del fuoco nell’ispezione, come si apprende da un servizio del Giornale di Vicenza.

A chiederla, lunedì, sono stati dei parenti che da giorni tentavano invano di contattarlo, e che a lungo andare hanno presagito che qualcosa di grave potesse essergli accaduto. Pare che risalisse al giorno di Natale l’ultimo contatto. Una volta avuto accesso all’interno dell’alloggio grazie all’intervento dei ai pompieri, un odore nauseabondo ha investito gli operatori presenti, trovatisi poi di fronte a una scena raccapricciante: non ci hanno messo molto a individuare la salma della persona che stavano cercando, con evidenti segni della decomposizione in corso.

Non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso, dovuto a morte naturale, escludendo quindi sia le ipotesi del gesto estremo che delle responsabilità di terze persone o di eventi accidentali in ambito domestico. Per la definitiva conferma, però, si dovrà attendere l’esito del rapporto del medico legale inviato nell’appartamento e un’eventuale autopsia, se dalla Procura si decidesse di approfondire Il 61enne avrebbe accusato un malore letale, senza aver il tempo di chiedere aiuto. Oppure, se lo avesse fatto, nessuno ha avuto modo di raccogliere il disperato appello dagli appartamenti della palazzina.

Due giorni prima, sempre in territorio comunale di Vicenza ma qui in un residence di Strada Postumia, è stato ritrovato il corpo senza vita di un pensionato di 81 anni. In questo caso è stato un amico a fare la scoperta: era andato a trovarlo dopo che non lo sentiva da alcuni giorni, sapendolo solo in casa. Lo ha trovato esanime a terra dopo aver trovato la porta d’ingresso aperta, avvertendo subito i Carabinieri. Anche in questo caso si propende per la morte naturale viste le circostanze, ma saranno espletati ulteriori approfondimenti.