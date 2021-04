Moto si schianta su un’auto che sta svoltando: grave un 24enne

Un 24enne di Altavilla Vicentina si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in tarda mattinata in zona Ferrovieri a Vicenza.

Lo schianto, avvenuto in viale Sant’Agostino intorno alle 10.40, ha coinvolto una Fiat Idea proveniente dal centro della città e guidata da una donna di Vicenza di 69 anni – le cui iniziali sono P.M. – e una moto Yamaha, alla cui guida c’era il giovane C.L., proveniente invece da Arcugnano.

L’impatto è avvenuto all’altezza di via Fincato, laterale sulla sinistra rispetto al senso di marcia della donna: proprio in tale via doveva svoltare la 69enne, che aveva iniziato la manovra quando è avvenuto il violento impatto. Lo schianto è stato fortissimo, tanto da aver disintegrato la moto. Il giovane, subito soccorso da un’ambulanza, ha riportato numerosi traumi alle gambe ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la conducente della Idea. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico, la polizia locale di Vicenza.