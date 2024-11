Infermieristica, nell’Ulss 8 bando di assunzione già pronto per i nuovi laureandi

Sono prossimi alla laurea, e l’Ulss 8 Berica ha già pronto per loro il bando di assunzione. I 60 studenti di Infermieristica a Vicenza che conseguiranno la laurea dal 27 novembre al 6 dicembre avranno l’immediata possibilità di inserirsi nell’organico dell’azienda socio-sanitaria vicentina.

I neo laureati, dal giorno stesso della proclamazione, potranno presentare la domanda per partecipare ai colloqui di selezione, che l’Ulss 8 Berica ha già programmato per le

giornate del 12 e 19 dicembre. “La procedura di ricerca per l’assunzione di nuovi infermieri è di fatto sempre aperta – spiega il direttore generale Patrizia Simionato – e in coincidenza con questa nuova sessione di laurea abbiamo già fissato le prove per il colloquio, così da garantire ai neolaureati una possibilità di assunzione davvero immediata”.

“Credo che questo faccia ben capire – conclude Simionato – l’attitudine e l’impegno della nostra azienda per rafforzare l’organico del personale infermieristico, ma anche le eccellenti prospettive occupazionali che si aprono per i giovani che oggi decidono di intraprendere questo percorso di studi”.

A proposito delle iniziative già intraprese, di particolare rilievo a questo riguardo è la delibera sottoscritta dal direttore generale nel mese di marzo, con la quale l’Ulss 8 Berica stabiliva l’assunzione della totalità degli infermieri presenti nella graduatoria predisposta da Azienda Zero (138 infermieri), che si è poi concretizzata con la disponibilità di 98 nuovi ingressi effettivi.

I numeri complessivi confermano gli sforzi compiuti per rafforzare gli organici: dal 1° gennaio ad oggi sono stati assunti 120 nuovi infermieri e questo, al netto delle uscite, ha consentito di incrementare di 22 unità il numero di infermieri complessivamente in servizio, 2641 contro i 2619 in forza al 1° gennaio.