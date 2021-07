Nek porta la sua musica in tour a Piazza dei Signori. Domani in versione acustica

Filippo Neviani da Sassuolo torna a Vicenza con la sua musica e con il suo nome d’arte Nek che lo ha fatto conoscere e apprezzare in Italia e nei paesi stranieri di lingua latina. A certificarlo sono i 10 milioni di “dischi” venduti in ormai 30 anni di carriera. Sarà Piazza dei Signori già domani sera il suo palcoscenico, con la città berica a ospitare un “signore” della musica pop italiana. E ci arriva “carico” e con tanta voglia di cantare e suonare, nonostante un problema ad una mano eredità di un infortunio recente.

“Farò di tutto – confida il cantautore emiliano alla vigilia – perché possa essere un concerto speciale. Racconterò la mia storia musicale in un’ora e mezza circa. Sarà un bel viaggio che io farò fare alle persone attraverso aneddoti, storie, racconti di canzoni, partendo da Take me home, country roads di John Denver, cioè i miei inizi con i Winchester, il duo che formai da ragazzino con Gianluca Vaccari, e arriverò a oggi, con Un’estate normale“.

Svela così Nek quello che accadrà domani sera – martedì 13 luglio alle 21.30 – in Piazza dei Signori a Vicenza, dove sarà ospite in versione acustica del ricco calendario di eventi realizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza, che a settembre ha inserito in programma anche Madame e Sangiovanni (il 7), Antonello Venditti (l’8), Francesco De Gregori (il 10) e Max Pezzali (l’11). “Con me sul palco – continua Nek – ci sarà Max Elli alla chitarra, visto che io non posso suonare come d’abitudine. Però poi, a un certo punto, arriverà Bunny, il mio contrabbasso elettrico. Bunny come Bunny Brunel, il suo costruttore. Ho visto che la mano pur se infortunata riesce a manovrare questo strumento. Così l’ho tirato fuori dal ripostiglio, risistemato e lo userò più di quanto non abbia fatto in oltre vent’anni”.

In queste settimane è on line il videoclip di “Un’estate normale”, il nuovo singolo che, a un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico, è tornato con un brano pop, in cui sonorità elettroniche incontrano strumenti suonati. Il video, diretto e girato da Gaetano Morbioli (Run Production), esprime in maniera perfetta quello che per l’artista è il concetto di “normalità”: dedicare del tempo alle persone che ci circondano, alle nostre passioni, perché è proprio nella quotidianità che spesso riusciamo a riavvicinarci alle cose davvero importanti.

I biglietti costano da 35 a 50 euro più diritti di prevendita e sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone. Tutte le informazioni su www.duepuntieventi.com.