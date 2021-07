Due auto si scontrano a metà mattinata, tre i feriti. Coppia ricoverata in pronto soccorso

Si registra un bilancio di tre persone ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto a Schio, e che stamattina ha coinvolto due automobili in via Caile, zona nord della città.

Ad avere la peggio è stata una coppia di scledensi a bordo di una Volkswagen Polo, con in particolare un uomo rimasto incastrato nell’abitacolo, salvato dai vigili del fuoco giunti in un paio di minuti dall’allarme dal vicino distaccamento scledense del 115.

Proprio i pompieri si sono adoperati subito per estrarlo dall’interno dell’auto danneggiata dopo lo scontro con una Mercedes, alle 9.45 circa di lunedì mattina. I due veicoli si sono scontrati all’altezza di un incrocio. Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso: nessuno tra i coinvolti avrebbe riportato traumi significativi, ma sono in corso gli accertamenti diagnostici necessari per verificare eventuali lesioni interne.

La polizia locale del consorzio con sede a Schio è intervenuta sul posto ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni complessive di soccorso dei vigili del fuoco che si sono poi dedicati alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente sono terminate dopo circa un’ora.