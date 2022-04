Non paga le rate del furgone, denunciato 55enne per appropriazione indebita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da tempo giaceva in sosta, tanto da destare la curiosità dei residenti che alla fine hanno deciso di segnalare il mezzo alle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa dopo le indagini condotte dalla polizia locale di Vicenza intervenuta in via Maurisio per scoprire l’identità del veicolo abbandonato. Gli agenti hanno trovato presto il proprietario, un vicentino 55enne che è stato denunciato per appropriazione indebita.

Dopo accertamenti, gli operatori di polizia hanno scoperto che il pick up era stato acquistato da una ditta di Venezia, ma dopo qualche mese le rate non sono più state pagate e la società è stata chiusa. La concessionaria, a quel punto, aveva sporto denuncia per riavere il veicolo senza però riuscirci. Dopo aver posto il furgone sotto sequestro, il titolare residente in città, è stato indagato per appropriazione indebita, mentre il veicolo è stato restituito alla concessionaria.