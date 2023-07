Novantenne cade in casa e sveglia i vicini con urla di dolore. Soccorsa da pompieri e polizia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Urla e lamenti di dolore in piena notte dall’appartamento vicino, e scattano i soccorsi. Sono per fortuna intervenuti in tempi i vigili del fuoco di Vicenza e i membri di una pattuglia della squadra Volanti della Questura questa notte nella città capoluogo berico, prestando primo soccorso a un’anziana donna di 90 anni.

La pensionata, che vive sola in un alloggio di via Colombo che si trova nel grande quartiere di Villaggio del Sole, era probabilmente caduta decine di minuti prima dell’allarme, dopo essere inciampata nel corso della notte. Disperata per la paura e presumibilmente anche per il dolore, ha svegliato gli inquilini delle abitazioni vicine con i suoi forti lamenti, così facendo scattare i soccorsi.

Poliziotti giunti dalla Questura e pompieri dal comando centrale del 115 una volta sul posto hanno concordato di fare irruzione nella casa singola dopo aver frantumato una finestra per garantirsi un accesso subito, al fine di accelerare i tempi di soccorso alla donna. Le sue urla strazianti ben udibili dall’esterno, infatti, hanno consigliato di agire con tempestività. Agli operatori del comando dei vigili del fuoco l’onere di procedere, ai poliziotti di Stato quello di prestare aiuto alla 90enne riversa sul pavimento, ferita e dolorante e che aveva tentato di raggiungere il telefono, senza riuscirsi, nel tentativo di contattare un figlio.

Si è trattato di un incidente domestico, come verificato senza dubbi da chi è intervenuto stanotte sul posto. Concluso con il ricovero dell’infortunata in ospedale al San Bortolo per opportuni accertamenti e le cure del caso. A dare notizia dell’intervento, stamattina, è stato proprio il questore di Vicenza. Esprimendo un elogio ai residenti vicini di casa, essenziali nel favorire il pronto intervento e quindi la sopravvivenza dalla vittima dell’incidente casalingo.

“La Polizia di Stato – evidenzia nel suo ruolo pubblico il questore Paolo Sartori – tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato quanto importante lavoro di aiuto e soccorso alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività. Anche in questo caso, inoltre, è stata determinante la sensibilità e la prontezza dei vicini di casa della anziana vittima di un incedente domestico che avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze”.