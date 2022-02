Nuove nomine ai vertici del Comune: Milani direttore generale, Nicoletti capo di gabinetto

Il nuovo direttore generale del Comune di Vicenza sarà Luca Milani che lascia il ruolo di capo di gabinetto. A ricoprire l’incarico sarà Fabio Nicoletti, insegnante di diritto ed economia all’istituto Canova e presidente de “Il Nuovo Ponte società cooperativa sociale” di Vicenza e della casa di riposo San Giovanni Battista di Montebello Vicentino.

“Entrambe le nomine avvengono in una particolare fase del mandato elettivo, che si avvia alla conclusione – spiega il sindaco Francesco Rucco –. Ringrazio Luca Milani per l’atto di fiducia in continuità con l’esperienza e professionalità già maturate nell’ente e do’ il benvenuto al nuovo arrivato, Fabio Nicoletti, che vanta numerosi incarichi nel mondo del sociale. A nome dell’amministrazione auguro ad entrambi buon lavoro”.

Sono otto le candidature pervenute da varie città italiane entro ieri, martedì 15 febbraio, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore generale. Tra queste anche quella dell’attuale capo di gabinetto, Luca Milani, che è stato scelto dal sindaco anche in virtù della significative esperienza e professionalità maturate nell’ente. Dal momento che i due ruoli sono incompatibili, Milani si è dimesso da capo di gabinetto ed assumerà le funzioni di direttore generale a partire da domani, giovedì 17 febbraio. Da martedì 1 marzo, invece, entrerà in servizioFabio Nicoletti.