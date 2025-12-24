Olimpichetto: al via le visite guidate per conoscere la storia della scenografia viaggiante

L’affascinante storia di Olimpichetto è tutta da scoprire. La scenografia del Teatro Olimpico, realizzata per essere trasportata nei teatri di tutto il mondo, sarà raccontata ai visitatori dalle guide turistiche autorizzate con il Consorzio Vicenza è. Il pubblico più giovane, insieme alle alloro famiglie, avrà a disposizione visite e laboratori ideati dal Palladio Museum, organizzati e condotti da Scatola Cultura.

Le visite per visitatori individuali a data fissa, a cura delle guide turistiche autorizzate e del Consorzio Vicenza è, si svolgeranno la domenica pomeriggio e in alcune giornate festive alle 15. Un eventuale secondo turno sarà fissato alle 16 in caso di richiesta, con inserimento in lista d’attesa (la visita verrà attivata con un minimo di dieci persone). La visita durerà al massimo 45 minuti e illustrerà la storia e le vicende di Olimpichetto.

Per partecipare sarà sufficiente inviare una richiesta di iscrizione compilando il modulo al seguente link. Oppure si può verificare la disponibilità scrivendo all’indirizzo email iat@comune.vicenza.it o chiamando il numero 0444 320854.

Le prime visite programmate si terranno il 24, 26, 28 e 31 dicembre, l’1, 4, 5, 6, 11 gennaio. L’1 gennaio la visita partirà alle 15.30 poiché la mostra apre alle 15. Inoltre è possibile prenotare una visita guidata per gruppi e scuole (minimo dieci, massimo 25 persone) con le guide turistiche autorizzate del Comune di Vicenza scrivendo a booking@comune.vicenza.it o chiamando il numero 0444 964380.

“Il teatro in tasca: mettiamoci all’opera!” è la proposta per bambini, dai 5 agli 11 anni e per le loro famiglie, con iscrizione obbligatoria. Il primo appuntamento con le attività educative, ideate dal Palladio Museum, organizzate e coordinate da Scatola Cultura, è il 27 dicembre alle 15. Gli altri appuntamenti si terranno il 4 gennaio alle 10.30, il 5 gennaio alle 15, il 10 gennaio alle 10.30, il 17 gennaio alle 15, il 25 gennaio alle 10.30, il 31 gennaio alle 15, il 7 febbraio alle 10.30, il 15 febbraio alle 15 e il 21 febbraio alle 10.30.

Le visite dureranno 90 minuti e prevedono, accanto alla visita all’Olimpichetto e alla mostra, un laboratorio che si svolgerà nell’aula polifunzionale della Basilica Palladiana, dove ogni bambino realizzerà il suo modellino di Olimpichetto. Per effettuare le iscrizioni, per gruppi di massimo 25 persone, è possibile scrivere all’indirizzo email info@scatolacultura.it.

Informazioni

La mostra “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, la ricostruzione della scenografia del Teatro Olimpico realizzata in scala quasi naturale a Vicenza nel 1948 per portare nel mondo l'”Edipo Re” diretto da Guido Salvini, è una straordinaria macchina scenica in legno, tela e stucco – pensata per essere smontata e viaggiare – che ha toccato teatri internazionali, da Londra a Parigi, da Berlino a Buenos Aires, diventando un vero ambasciatore della cultura vicentina.

Un’esposizione immersiva, con testimonianze storiche, materiali d’archivio e un ricco programma di spettacoli, musica e incontri restituirà al pubblico la storia e il fascino di questo “teatro viaggiante”, riallestito per due mesi nel Salone della Basilica Palladiana. La mostra è aperta fino al 22 febbraio, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Aperture straordinarie il 26 e 29 dicembre, ore 10-18, l’1 gennaio, ore 15-20, il 5, 6 e 19 gennaio, ore 10-18. Aperture prolungate il 27 dicembre e 3 gennaio, ore 10-20. Chiuso il 25 dicembre. Per informazioni è possibile consultare il sito www.mostreinbasilica.it e le pagine Facebook e Instagram di Mostre in Basilica.

