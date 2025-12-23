Vigilia e Natale con l’allerta meteo in Veneto: nevicate sulle Prealpi e vento forte

Il bollettino meteo regionale segnala, tra la mattinata di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, la possibilità di precipitazioni, a partire dalle zone meridionali del Veneto, che potranno risultare a tratti diffuse e di intensità debole o moderata.

Il limite delle nevicate è previsto in rapido e marcato calo dalle ore centrali di mercoledì, fino a quote tra i 600 e i 900 metri, con accumuli più consistenti sulle aree prealpine centro-occidentali. Dalle prime ore di mercoledì al pomeriggio di giovedì, si prevendono venti tesi, localmente forti, con raffiche significative su Prealpi, costa e, a tratti, anche sulla pianura interna. I venti tenderanno ad attenuarsi parzialmente dal pomeriggio di giovedì 25.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per nevicate sulle zone prealpine centro-occidentali, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, alle ore 12 di giovedì 25. Si segnala, inoltre, che il clima particolarmente rigido, anche dopo l’evento nevoso, potrà favorire la formazione e la persistenza di ghiaccio.

È stata, inoltre, dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su Prealpi, pianura e fascia costiera, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme in base all’intensità del fenomeno, dalle ore 00.00 del 24 dicembre alle ore 18 del 25 dicembre.

