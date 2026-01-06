17 mila i visitatori dell’Olimpichetto in Basilica. Il 37% stranieri o da fuori provincia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua a dare i numeri, e che numeri, “Olimpichetto, il ritorno di un ambasciatore”: dal giorno dell’inaugurazione, il 19 dicembre, fino a ieri 4 gennaio, la mostra allestita in Basilica Palladiana è stata visitata già da 16.489 persone. I visitatori effettivi sono anche di più, cioè 17.095, se si conteggiano anche gli ingressi in occasione di eventi speciali come Oratorio de Noël e Safe from sleep. E domani, giorno dell’Epifania, dalle 10 alle 18 ci sarà un’altra apertura festiva per ammirare la ricostruzione della scena del Teatro Olimpico realizzata nel 1948 in scala quasi reale e utilizzata per la tournée mondiale dell’Edipo Re allestito a Vicenza.

“I numeri straordinari registrati da Olimpichetto confermano la forza attrattiva della mostra e della Basilica Palladiana e la capacità di Vicenza di parlare a un pubblico ampio e internazionale – commenta l’assessora alla cultura Ilaria Fantin – e dimostrano come investire in progetti culturali di qualità significhi rafforzare l’identità della città e, allo stesso tempo, renderla sempre più riconoscibile nel panorama culturale europeo. Olimpichetto è un racconto che unisce memoria, ricerca e spettacolo e che sta restituendo alla città un patrimonio capace ancora oggi di emozionare e di generare un indotto culturale e turistico importante. Questo risultato ci incoraggia a proseguire con convinzione su una programmazione che metta in dialogo il nostro straordinario patrimonio con il pubblico contemporaneo”.

Numeri che potranno ancora aumentare in occasione dei tanti eventi in programma nella Basilica palladiana nei prossimi due mesi, a cominciare da sabato 10 gennaio, con la riflessione e la performance dedicata al 450° anniversario della peste a Vicenza che apre la rassegna Il Teatro Olimpico fuori di sé (appuntamenti fino al 21 febbraio, qui il programma competo) e domenica 11gennaio con il concerto del Quartetto Palladio Echi europei e americani all’Olimpichetto (qui le informazioni utili).

La mostra

L’Olimpichetto è una straordinaria macchina scenica in legno, tela e stucco – pensata per essere smontata e viaggiare – che ha toccato teatri internazionali, da Londra a Parigi, da Berlino a Buenos Aires, diventando un vero ambasciatore della cultura vicentina.

La mostra è un’esposizione immersiva, con testimonianze storiche, materiali d’archivio e un ricco programma di spettacoli, musica e incontri che restituiscono al pubblico la storia e il fascino di questo “teatro viaggiante”, riallestito per due mesi nel Salone della Basilica Palladiana.

L’originale progetto espositivo è ideato e promosso dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo ed è curato da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. La mostra rimarrà aperta fino al 22 febbraio con ingresso gratuito per i residenti a Vicenza e provincia (è compresa nel biglietto del monumento per i non residenti: intero 6 euro; ridotto 4 euro), ed è aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Lea perture straordinarie sono previste il 6 e 19 gennaio, dalle 10 alle 18. E’ possibile usufruire dell’ingresso ridotto alle Gallerie d’Italia – Vicenza (museo di Intesa Sanpaolo) presentando il biglietto d’ingresso al monumento.

Previste visite guidate e laboratori per le famiglie.

Tutte le info su mostreinbasilica.it, Facebook e Instagram Mostre in Basilica; Infopoint Basilica Palladiana 0444-222855.

