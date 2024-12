Domani l’addio a Sonia, infermiera e madre amata. Il feretro partirà dal “suo” ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sonia Dalla Vecchia, morta domenica in Altopiano dopo una caduta da una parete di roccia, sarà salutata domani pomeriggio alle 15 all’interno della chiesa di Santa Croce a Schio. Si attendeva proprio ieri, a distanza di 48 ore dalla disgrazia, l’epigrafe riportante data e modalità delle esequie della mamma e infermiera scledense rimasta vittima di un incidente di montagna.

La salma della donna sarà traslata dalla camera mortuaria dell‘ospedale “Alto Vicentino” di Santorso – dove Sonia lavorava sin dal primo giorno di apertura del complesso clinico in capo a Ulss 7 Pedemontana, in Pronto Soccorso – all’altra della chiesa del quartiere dove viveva con i figli, Tommaso e Filippo. Stasera alle 19 la veglia di preghiera in suffragio.

Non una famiglia sola, ma sono tante quelle rimaste attonite domenica alla notizia della tragica fine toccata a Sonia, che aveva compiuto 51 anni e che nell’escursione sul sentiero del Bisele era accompagnata da un altopianese, il primo a soccorrerla e a dare l’allarme. La famiglia allargata composta da chi si incontra ogni giorno sul posto di lavoro, in un reparto delicato come il Ps di un ospedale. Luogo dove si affrontano situazioni dure e dove non è affatto facile riprendere la quotidianità professionale all’indomani della morte di un’amica, così come per i giorni seguenti, sapendo di quel vuoto invisibile lasciato dal ricordo di una collega-colonna della squadra di medici e infermieri in prima linea nel salvare vite e prestare cure e consolazione, a Santorso. E poi le famiglie del quartiere di Santa Croce, i vicini di casa e chi frequentava Sonia e i parenti, tutti uniti nel cordoglio dovuto e nella promessa di non lasciare soli chi rimane, i due figli di 16 e 19 anni per primi.

“Non smettere mai di sognare“. E’ questo il motto riportato nell’annuncio dell’addio a Sonia Dalla Vecchia, una frase dal significato profondo che evidentemente lei aveva “fatta sua” e ripeteva a chi le stava vicino, incoraggiandola. E’ stato roso noto, infatti, l’impegno costante che la 51enne vicentina aveva profuso negli ultimi anni in varie iniziative di contrasto alla violenza di genere, regalando il proprio tempo per formarsi e sua volta formare in quelle azioni di aiuto alle donne vittime di prevaricazioni. Un’altra prova della forza di volontà e determinazione, oltre che di predisposizione naturale al bene del prossimo, di Sonia. “Un tassello fondamentale della nostra squadra è venuta a mancare – ha spiegato come portavoce del dolore condiviso la dott.ssa Giulia Castiglione, direttore del Pronto Soccorso -, una professionista capace, stimata e disponibile con tutti, e una persona solare coinvolta in tanti progetti”.