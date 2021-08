Operazione fast-vax: quasi 18 mila dosi in una settimana per le Ulss 7 e 8. Prenotazioni dalle 24

Sono 18 mila i nuovi posti in agenda nelle Ulss del Vicentino da questa sera a mezzanotte: 10.100 nell’Ulss 8 Berica e quasi 8 mila nell’Ulss 7 Pedemontana. La disponibilità per la prenotazione dei vaccini anti-Covid parte infatti già da domani, 6 agosto, e si prolunga fino al 13, per tutte le fasce di età a partire dai 12 anni.

Questa ulteriore possibilità di vaccinazione si è resa possibile grazie ad un supplemento di forniture da parte della Regione Veneto ed ha l’obiettivo di accelerare la campagna di immunizzazione della popolazione e rispondere all’incremento delle richieste che si è verificato negli ultimi giorni per effetto dell’annuncio delle nuove regole relative all’obbligatorietà del Green Pass per i viaggi e per molte attività legate al tempo libero, oltre che in previsione del nuovo anno scolastico.

Ulss 8 Berica

I nuovi posti sono stati distribuiti tra i diversi centri di Vaccinazione nel territorio: nell’Ulss 8 in particolare sono state programmate tre sedute aggiuntive a Montecchio Maggiore, una a Torri di Quartesolo, una a Valdagno e una a Lonigo. I nuovi posti si aggiungono agli altri già disponibili nelle agende di prenotazione dell’Ulss 8 Berica, per un totale di oltre 31 mila posti attualmente liberi fino al 3 settembre: finora ha già ricevuto almeno una dose, o hanno già prenotato la vaccinazione il 77,7% della popolazione.

Più in dettaglio, i cittadini già vaccinati nella “Berica” sono oltre 310 mila, dei quali quasi 278 mila hanno già effettuato anche il richiamo, mentre le persone già prenotate al momento sono circa 30.400. Il tutto su una popolazione complessiva sopra i 12 anni di 438.669 persone. Per quanto riguarda le percentuali di copertura nelle diverse fasce di popolazione, questa ha raggiunto il 49,4% tra i giovanissimi di 12-19 anni (prenotati+vaccinati) e ben il 69,8% tra i 20-29enni; e ancora, il 67% tra i 30-39 anni, il 72,1% tra i 40-49 anni, l’81% tra i 50-59 anni; l’89,1% tra i 60-69 anni e il 93,4% tra i 70-79 anni, mentre ha raggiunto praticamente il 100% tra gli over 80. L’appello alla vaccinazione è pertanto particolarmente indirizzato agli oltre 18 mila vicentini tra i 50 e i 59 anni non ancora vaccinati ed ai giovanissimi (circa 30 mila) in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Ulss 7 Pedemontana

Qui sono stati creati quasi 8 mila nuovi posti aggiuntivi (7.782 per la precisione) nelle agende per la prenotazione dal 6 al 13 agosto, distribuiti sui Centri di Vaccinazione di Bassano (ex Eurobrico), Schio (es. Lanificio) e Roana. Di questi, circa duemila sono dedicati ai giovanissimi, tra i 12 e i 18 anni, mentre i rimanenti agli utenti tra i 19 e i 59 anni. Inoltre, al fine di favorire ulteriormente l’adesione alla campagna di vaccinazione da parte delle fasce di età più a rischio, a partire da domani per gli over 50 è previsto l’accesso diretto nei Centri di Vaccinazione di Bassano, Schio e Roana: dunque per questa fascia di età non sarà più necessario prenotarsi online.

I nuovi posti saranno disponibili sul portale online per la prenotazione a partire dalla mezzanotte di oggi, ma non c’è alcun rischio di “clic day”: complessivamente infatti sono ben 47.800 i posti disponibili fino all’8 settembre. L’Ulss 7 ricorda inoltre che per situazioni particolari (come la residenza in altra regione o all’estero, e altro) è possibile prenotarsi anche tramite call center regionale 800 462340. “Un importante sforzo organizzativo”, lo definisce il direttore generale Carlo Bramezza, che aggiunge: “Il vero obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con questa ulteriore offerta del vaccino è però la messa in sicurezza di tutta la popolazione in previsione di settembre”. Complessivamente in ULSS 7 Pedemontana sono già state somministrate oltre 406 mila dosi e vaccinate otre 229 mila persone con almeno una dose (69% del totale); di queste, circa 185 mila hanno già completato il ciclo di vaccinazione (oltre il 55%).