MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro a fine stagione: “Ora correrò con le auto”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La notizia era nell’aria ma è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno, in vista della ripresa del Motomondiale con due Gran Premi di fila in Austria. E proprio in una conferenza stampa al Red Bull Ring, Valentino Rossi ha annunciato il ritiro a fine stagione dopo ben 26 anni di motociclismo. Queste le prime parole del Dottore: “Un saluto a tutti, è un po’ imbarazzante qui; ho deciso di fermarmi a fine stagione. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile”.

Un addio che arriva a oltre 42 anni di età. Proprio il passare del tempo ha inevitabilmente condizionato le ultime prestazioni del “Folletto di Tavullia” e allora Vale ha deciso di dire basta: “E’ un momento molto triste, è difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E’ stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. E’ stato indimenticabile tutto quello che ho vissuto con il mio team. Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Dall’anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello”.

Il futuro del Dottore sarà a quattro ruote, una passione che non ha mai nascosto. Non a caso Valentino Rossi su questo ha dichiarato: “Adoro correre con le macchine, penso che farò questo dall’anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita. Due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, dovevo provarle tutte. Ora sono in pace con me stesso. Questo è il momento giusto”.