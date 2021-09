Perdita d’acqua in centro storico. A secco anche il municipio e Caffè Garibaldi

Si è verificata giovedì mattina in pieno centro storico a Vicenza una perdita lungo una condotta dell’acquedotto all’angolo tra Contrà del Monte e Stradella del Municipio. Allertati subito, i tecnici di Viacqua stanno intervenendo in urgenza per l’individuazione della rottura e la conseguente riparazione.

Tuttavia, per consentire un intervento in tempi rapidi si rende necessario procedere alla chiusura della fornitura idrica all’intero Palazzo Trissino inclusi i locali del Caffè Garibaldi.

Gli operatori sul posto sono in contatto diretto con la portineria con cui stanno comunicando l’avanzamento dell’intervento. “La capacità di risposta in tempi rapidi in occasione di simili situazioni – è il commento del presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – è la chiave fondamentale per ridurre al minimo il disagio per l’utenza e contenere la perdita idrica. Ringrazio pertanto il nostro personale per la professionalità che mettono nel loro operato quotidiano”.