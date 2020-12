Pescara-Lr Vicenza: gemellaggio nel ricordo di Paolo Rossi

Quella che andrà in scena oggi pomeriggio, alle ore 16, sarà una partita particolare: il Vicenza farà visita agli storici amici del Pescara, ma quanto è successo negli ultimi giorni rimarrà impresso a lungo.

Ieri, al Menti, ha avuto luogo la camera ardente del campione toscano. Tra la commozione dei cari e dei presenti, e gli omaggi da parte della città e dei tifosi, la bara ha salutato Vicenza, lasciando un ultimo e necessario ricordo. I giocatori del Lane, presenti allo stadio durante il rito, dovranno omaggiare Paolo Rossi con una grande prestazione.

Come anticipato, la sfida di oggi vedrà i biancorossi giocare in casa del Pescara, squadra con cui la tifoseria berica ha stretto un’amicizia importante: oltre 40 anni fa, quando due esponenti delle curve si scambiarono la sciarpa, venne siglato il primo gemellaggio nella storia del calcio italiano. Da allora se ne sono viste di ogni, da una parte e dall’altra, tra risultati altalenanti e difficoltà societarie; oggi però, più che del finale, conterà divertirsi e passare 90 minuti nel rispetto di quei principi che “Pablito” aveva insegnato.

Per rendere onore alla storia del calcio italiano e vicentino. Per ricordare l’esperienza del Real Vicenza e quegli anni magici. Per dimostrare, come ha insegnato Rossi, che i valori dello sport vanno ben oltre il colore della casacca. Oggi pomeriggio si gioca il match più bello, nel momento più brutto. Ciao Paolo, e grazie di tutto.