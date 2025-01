Ottantenne si immette in rotatoria mentre arriva un’auto: danni ingenti e una donna ferita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente poco prima di pranzo a Thiene alla rotatoria dei Quartieri: nello scontro fra un’auto e un furgoncino è rimasta leggermente ferita una donna. Ingenti i danni ai mezzi.

Lo schianto è avvenuto alle 11,15 di oggi, venerdì 3 gennaio: S.F. 80enne di Thiene, alla guida dell’auto Daewoo stava percorrendo via Dei Quartieri diretto verso la superstrada Nuova Gasparona quando, giunto all’altezza della rotatoria con via Val Cismon e via Valsugana si è immesso (con l’intenzione di attraversarla e proseguire verso Sud) mentre sopraggiungeva un autocarro Fiat Fiorino, condotto da P.Z., 44enne di Zugliano, che stava arrivando da via Val Cismon e stava procedendo in direzione di via Valsugana e che la polizia locale Nordest Vicentino ritiene, verosimilmente, si trovasse già all’interno dell’anello rotatorio.

Lo scontro è stato inevitabile: la Daewoo è andata a collidere contro la parte anteriore destra del Fiorino, provocando ingenti danni ai veicoli, mentre solo la passeggera dell’auto ha riportato lievi lesioni. I rilievi e la viabilità del traffico, rallentato a causa dei due veicoli bloccati all’interno della rotatoria, sono stati curati da due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.