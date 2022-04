Pompieri da mezza provincia per spegnere l’incendio sul tetto di una palazzina (GALLERY)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nottata di lavoro straordinario per i vigili del fuoco di turno tra la sera di giovedì e la mattinata odierna, a causa di un incendio avvenuto in una palazzina piazza San Lorenzo, nel centro di Vicenza. Il pericolo che le fiamme originata da una mansarda coinvolgesse gli altri edifici storici attigui ha consigliato l’intervento in forze dei pompieri coordinati dal comando provinciale. Non si hanno notizie di persone ferite.

Il problema sarebbe scaturito da un alloggio ospitato nel quarto e ultimo piano, per cause al momento sconosciute e al vaglio della squadra di esperti del 115 inviata sul posto dalla centrale. Proprio da qui alle 22 di giovedì sera sono giunti primi soccorsi, supportati poi dai colleghi di Arzignano e dai volontari di Thiene e Padova impiegando complessivamente nell’intervento concluso a notte fonda 22 operatori e 9 mezzi in dotazione tra autopompe, autobotti e autoscale.

Le squadre subito al lavoro per l’emergenza improvvisa nel capoluogo berico hanno operato dall’interno e dall’esterno riuscendo a spegnere l’incendio ed evitando così che le fiamme si propagassero ai tetti delle abitazioni affiancate e all’intera struttura. Sono stati danneggiati seriamente la mansarda e il tetto, oltre a riscontrare altri danni da percolazione di liquidi ai piani inferiori. Le operazioni di soccorso delle ultime squadre poi rientrate nelle rispettive caserme sono terminate alle 3.30 con il controllo di tutte le travature per escludere eventuali focolai latenti.