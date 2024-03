Riapre stasera la terrazza-bar della Basilica Palladiana. Nel salone la mostra Pop/Beat

Primavera ormai quasi alle porte e anche la Basilica Palladiana, monumento simbolo della città Vicenza, riapre le sue di porte per quanto riguarda l’area riservata all’aperitivo glamour: la terrazza bar. Apertura anticipata rispetto al passato, a partire da questa sera, per consentire a turisti e vicentini doc, per garantire i brindisi beneaugurali di avvio della mostra “Pop/Beat, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare“, nell’ambito del programma di eventi “èPrimavera” e anche in vista del ponte di Pasqua.

Per l’occasione speciale, apertura prolungata fino alle 22 della Basilica e della mostra. Per quanto riguarda i giorni in cui il servizio bar sarà aperto al pubblico è stata confermata la prassi degli anni scorsi: tutti i mercoledì (fino al 1 maggio) e il fine settimana da venerdì a domenica per tutta l’estate, di giorno dalle 10 alle 18 e la sera con il servizio bar. Per sette mercoledì l’accesso sarà possibile fino a tarda serata, nell’ambito della rassegna culturale primaverile.

“Prende il via ufficialmente “èPrimavera” – dice Giacomo Possamai – con una serie di eventi che renderanno vivo il centro storico. Nel programma rientra l’apertura della terrazza della Basilica, in anticipo. La sera inoltre aprirà il bar che al mercoledì proporrà musica anni ’60-’70 per ricreare l’atmosfera del periodo in cui è ambientata la mostra. L’apertura della terrazza si sposa con la nostra intenzione di rendere vivo il centro storico, un luogo simbolico e un biglietto da visita per la città. Da stasera, inoltre, prenderà il via in mostra un ciclo di eventi serali tutte le settimane. Infine, in Domus comestabilis saranno esposte 10 prime pagine del Giornale di Vicenza degli anni ’60-’70”.

“Il mercoledì è dedicato alla musica nei locali – è intervenuta l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi -. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio che si occupa del coinvolgimento dei commercianti. Domani il programma musicale interesserà piazza delle Erbe con l’auspicio che ci sia una sempre maggiore adesione dei locali, che si trovano anche in altre zone del centro, per allargare le iniziative e coinvolgere le persone con la maggiore offerta possibile”.

“Giovedì ExVuoto teatro inizierà a proporre attività per famiglie e bambini in piazza dei Signori. Inoltre ci stanno contattando diversi artisti di strada che chiedono di esibirsi, come da nostra proposta proprio il giovedì. “èPrimavera” ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le opportunità che già ci sono in città e di facilitare il più possibile lo svolgimento delle attività in centro. Abbiamo deciso di concentrarci nelle giornate infrasettimanali perchè sono quelle in cui il centro è meno popolato” – ha concluso l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai. Per info e prenotazioni (clicca)

Aperture terrazza

La terrazza si potrà visitare mercoledì 20, 27 marzo, 3, 10, 17, 24 aprile e 1 maggio e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 acquistando il biglietto per visitare il monumento o la mostra “Pop/Beat, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare”. La terrazza, con il servizio bar sarà aperta il mercoledì 20, 27 marzo, 3, 10, 17, 24 aprile e 1 maggio dalle 18 alle 22. E venerdì, sabato e domenica con i seguenti orari: 22, 23, 24 marzo dalle 15.30 alle 18; venerdì 29 marzo dalle 15.30 alle 21, sabato 30 e sabato 31 marzo e lunedì 1 aprile dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 21.

Venerdì, sabato e domenica dal 5 al 28 aprile dalle 15.30 alle 21. Martedì 30 aprile dalle 18 alle 22. Ingresso: 1 euro per residenti di Vicenza e provincia, 2 euro per residenti fuori provincia. A disposizione un abbonamento da 10 euro per l’ingresso in terrazza in orario serale, per tutta la stagione.