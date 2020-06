Riaprono la Basilica Palladiana e la sua terrazza

Venerdì 12 giugno riapre la Basilica palladiana e la sua sorprendente terrazza da cui si può godere di un panorama di Vicenza.

L’assessorato alla cultura ha deciso di riaprire gratuitamente, fino al 30 giugno, monumento nazionale, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Sarà possibile percorre le logge al primo piano oltre che salire in terrazza. Il salone temporaneamente rimane chiuso.

Aprirà anche il bar, gestito come lo scorso anno dalla società Palladio 9 srl, aperto il venerdì e sabato dalle 19 all’una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23.

“Dopo l’apertura dei musei civici e dell’area archeologica della Basilica palladiana – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Anche quest’anno apriremo il monumento con la possibilità di passeggiare lungo le logge al primo piano e di raggiungere la terrazza”.

“L’apertura dei uno dei luoghi più suggestivi della nostra città assume anche un valore simbolico nella fase di rilancio dopo l’emergenza Coronavirus – commenta l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Per questo sono certo che in molti coglieranno questa opportunità e si fermeranno per sorseggiare in assoluta tranquillità una bevanda nel bar che riapre in terrazza”.

L’ingresso sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza previste. La visita sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani che sarà a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro.

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso. L’ingresso sarà possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.