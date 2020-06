Lascia a casa da solo il figlio, il padre separato se lo porta via: denunciati entrambi

La madre denunciata per abbandono di minore, il padre per sottrazione. E’ accaduto ieri in tarda serata, quando i carabinieri di Torri di Quartesolo hanno denunciato in stato di libertà due trentenni: una donna residente a Torri e il suo ex compagno, pure trentenne ma residente a Monticello Conte Otto.

La donna alle dieci di mattina era andata al lavoro, lasciando a casa da solo il figlio convivente di dodici anni. Al suo ritorno, in pausa pranzo, il ragazzino non c’era più e solo dopo vari tentativi la donna è riuscita a parlare col figlio, che le ha raccontato di essere con il padre.

Solo in serata, grazie anche all’aiuto dei carabinieri di Thiene (a cui fa riferimento il territorio di Monticello Conte Otto, il dodicenne è stato rintracciato presso l’abitazione del suo ex. Il bambino, in buone condizioni, è stato riaccompagnato presso la casa della madre ma per entrambi i genitori è scattata la denuncia, per due diversi reati: abbandono di minore per la madre, sottrazione di minore per il padre.