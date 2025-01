Ricevuti al Teatro Olimpico i familiari di 20 vicentini deportati nei lager nazisti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Provenivano dall’Ovest e dal Basso Vicentino all’Altopiano, da Vicenza capoluogo all’area del Bassanese, e dall’Altovicentino. Tutti uomini, tutti vicentini, costretti a vivere in prima persona l’incubo dei campi di concentramento del nazifascismo. Sono stati ricordati questa mattina in centro storico, nella sala Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, in occasione di una cerimonia di commemorazione, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, delle autorità della provincia e dei vertici territoriali delle Forze di polizia, e anche del Presidente dell’Associazione Nazionale ex Internati del capoluogo vicentino.

Questo nel Giorno della Memoria, in una data annuale istituita allo scopo di tenere vivo il ricordo di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa.

Nel corso della commemorazione il Prefetto di Vicenza, Filippo Romano, ha consegnato 20 medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di altrettanti cittadini italiani della provincia di Vicenza deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La suggestiva ed emozionante cerimonia, che ha visto il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni di origine degli insigniti, dei familiari delle vittime dell’Olocausto è stata impreziosita dall’esecuzione dell’Inno nazionale e di altri brani musicali a cura di un ensemble musicale costituito da alunni dell’indirizzo musicale del Liceo musicale “Pigafetta” di Vicenza.

Nel corso dell’evento, in un clima di generale commozione, il Prefetto ha sottolineato il valore delle medaglie concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani internati nei lager nazisti e ha rimarcato l’importanza di custodire e tramandare la memoria di quel periodo triste e doloroso, che ha interessato il nostro Paese, lasciando ricordi indelebili nella memoria dei pochi superstiti e delle loro famiglie, alle quali ha rivolto un sentito abbraccio, con l’augurio che ciò che è accaduto non abbia più a ripetersi in futuro.

LA LISTA COMPLETA DEI 20 DEPORTATI VICENTINI