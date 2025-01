In tre del “giro” degli stupefacenti viaggiano in auto insieme. Sequestrate coca e hashish

Un trio di persone con denominatore comune le frequentazioni in ambienti legati all’uso di sostanze stupefacenti è stato bloccato nei giorni scorsi nella periferie di Vicenza, lungo la Riviera Berica, all’interno di un’automobile condotta da un 28enne del Senegal, trovando indosso a due su tre cocaina e hashish. Oltre all’africano, sono stati perquisiti un giovane di 24 anni italiano residente nel capoluogo e una donna di 43, di nazionalità bulgara ma che vive anche lei a Vicenza città.

A bloccarli in strada è stata alle 22 di sera un equipaggio delle Volanti della Questura, nel corso di uno controllo serale. Subito, all’interno dell’abitacolo si era percepito il nervosismo fuori luogo degli occupanti, suggerendo gli approfondimenti dovuti e andando a scoprire in pochi minuti attraverso la banca dati delle forze dell’ordine che il terzetto rientrava in un giro di “affari sporchi” con la droga.

In “tasca” al passeggero più giovane, il 24enne, è stata trovata della polvere bianca in tre involucri, poi risultata cocaina, per un peso di poco meno di 2 grammi. Dagli slip, poi, è emerso un quarto pacchettino di cellophane che ne conteneva altri 5,77 grammi. Sempre nella sua disponibilità, all’atto della perquisizione, sono stati trovati anche circa 50 grammi di hashish, oltre a una somma di 600 euro in contanti, ritenuta come probabile proventi di spaccio di sostanze illecite. Il tutto è stato sequestrato dagli agenti di Polizia di Sstato.

Anche la donna più matura in termini anagrafici ha dovuto alla fine “mettere le mani” negli indumenti intimi personali, portando all’attenzione dei controllori un involucro in cellophane termosaldato che conteneva 2,5 grammi ancora di cocaina. L’unico rimasto per così dire “pulito”, in quanto sprovvisto di sostanze vietate, è risultato essere il conducente dell’auto, al quale però è stato sequestrato lo smartphone per opportune verifiche. In ogni caso, anche il cittadino senegalese dopo il “giro guidato” in Questura a Vicenza è scattata una delle tre denunce in stato di libertà per rispondere di detenzione illecita di stupefacenti.