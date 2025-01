Perde il controllo dell’auto e si schianta contro le barriere pedonali: illeso un 67enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco dopo le 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, il conducente di una Ford Focus proveniente dal centro di Montecchio Maggiore, stava percorrendo viale Europa quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta per circa 50-70 metri.

L’auto si è schiantata contro le barriere metalliche di protezione del marciapiede, a lato della rotatoria con via Veronese. Il sinistro, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi considerata la zona in cui è avvenuto, particolarmente frequentata a quell’ora, fortunatamente non ha provocato feriti e non ha coinvolto ulteriori veicoli.

L’automobilista, R.L.A., classe 1957 e residente a San Pietro Mussolino, è risultato negativo all’alcoltest. L’uomo, che ha dichiarato di aver avuto un malore e non ha riportato lesioni, si è poi recato autonomamente al pronto soccorso di Arzignano.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale “Dei Castelli” per i rilievi e la gestione del traffico, oltre alla squadra operai comunale, che ha provveduto alla messa in sicurezza della strada e alla rimozione dei detriti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 15.30.