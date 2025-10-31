Schianto alla rotatoria: soccorsi sul posto. Traffico in tilt lungo la Marosticana fra Dueville e Sandrigo
Incidente stradale lungo la Strada Provinciale 248 Marosticana a Duevillle, nei pressi della rotatoria a ridosso del torrente Astico, all’intersezione con via Forni Girolamo.
La coda di auto incolonnate, in entrambe le direzioni, arriva fino all’abitato di Passo di Riva e coinvolge anche la rotatoria di Lattebusche.
Notizia in aggiornamento
