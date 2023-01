Centauro si infortuna gravemente nella pista da motocross

Incidente per un motociclista ieri a Isola Vicentina nella pista da cross di via Capiterlina. A rimanere ferito in una caduta con la sua due ruote è stato un 30enne padovano, portato in ospedale a Santorso. Nonostante sia arrivato al pronto soccorso in codice rosso, le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto.

Il 30enne avrebbe preso male un dosso, rovinando a terra fra la preoccupazione dei presenti. Il giovane non ha mai perso conoscenza, nonostante alcune ferite al volto che hanno fatto temere il peggio. Per fortuna però i traumi non ne hanno messo a rischio la vita.