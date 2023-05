Auto contro moto, che poi si incendia. Ferito un motociclista

Incidente in tarda mattina a Sandrigo, lungo via Cizzalunga: nello scontro fra una moto e un’auto ha avuto la peggio il motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo con diversi traumi.

Un Suzuki Jimny in viaggio verso sud ha iniziato la manovra di svolta a sinistra mentre dalla direzione contraria sopraggiungeva una moto Ducati. L’impatto è stato violento e inevitabile, tanto che la moto, alla cui guida c’era un 53enne della zona, ha preso fuoco mentre il centauro è stato sbalzato lontano sull’asfalto: è stato trasportato da un’ambulanza del Suem in ospedale. Illeso l’automobilista, un 75enne di Sandrigo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Breganze.