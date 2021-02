Era un autista la vittima dello scontro in moto. Sotto shock l’investitore, accusato di omicidio stradale

Sono due i paesi vicentini legati da un dramma terribile, almeno quanto lo scenario a cui si sono trovati di fronti gli utenti della strada provinciale “Marosticana” nel primo pomeriggio di domenica. A Sandrigo, teatro dell’incidente mortale, e a Bolzano Vicentino, cittadina dove viveva la vittima Roberto Picco, all’indomani dello scontro auto-motocicletta con conseguenze letali per il 54enne, morto sul colpo, non si parla d’altro. Ricordando con dolore la sorte toccata all’autista di pullman professione, sposato e padre di un figlio, deceduto per i politraumi riportati dopo un volo di oltre 50 metri dal punto di impatto, dopo aver sbattuto su un ostacolo a bordo strada. Fatali le lesioni riportate al capo.

La dinamica della violentissima collisione, tanto da far letteralmente esplodere la moto Suzuki condotta dal 54enne vicentino – Roberto era nato nel 1966 -, è stata ricostruita dai rilievi della polizia locale Nord Est Vicentino, giunta sul posto dell’incidente in territorio comunale di Sandrigo subito dopo le 14.30 di domenica. Due le pattuglie chiamate a operare in uno scenario scioccante, mentre un’ambulanza del Suem arrivata dal capoluogo Vicenza non ha potuto che far rientro a sirene spente in pronto soccorso. Il motociclista era riverso a terra a oltre 50 metri dal punto di scontro, di fronte al distributore Repsol lungo la Sp248 “Marosticana”, in via della Repubblica.

A causare la collisione tra una Bmw X1 condotta da un 34enne del posto – A.F. le iniziali, accompagnato a sua volta in pronto soccorso per ferite comunque non gravi – e la moto Suzuki sarebbe stata una manovra di svolta a sinistra proprio verso la stazione di servizio. L’automobilista, che viaggiava solo nell’abitacolo in direzione Dueville, non si sarebbe avvenuto del motociclo che invece proveniva in senso opposto sul tratto rettilineo, colpendolo in pieno. Lasciando poi un corpo esanime sull’asfalto, disseminato di pezzi della moto distrutta.

Questo è quanto accertato dalla polizia stradale e reso noto in seguito, dopo i meticolosi rilievi che hanno costretto alla chiusura di una carreggiata per oltre due ore, al pari dell’inevitabile automatica accusa di omicidio stradale nei confronti del più giovane tra i due malcapitati utenti della strada coinvolti del drammatico scontro. Chi lo ha visto quest’ultimo negli istanti successivi al gran botto udito a distanza di centinaia di metri, lo ha descritto come persona in stato di shock, raggiunto poi da alcuni familiari. Sulla base delle misurazioni e informazioni raccolte sul posto dagli agenti, toccherà ai magistrati del tribunale di Vicenza valutare ogni dettaglio utile alla ricostruzione delle responsabilità.

Il procuratore di turno, dopo aver acquisito i primi elementi sull’incidente di Sandrigo, sarebbe orientato a concedere il nulla osta alla famiglia per la sepoltura, non riscontrando gli estremi per disporre un esame autoptico. Intanto nella comunità di Bolzano Vicentino e negli ambienti dei circoli di volo – Roberto era un grande appassionato – si vivono ore di cordoglio e tristezza dopo aver ricevuto la nefasta notizia della morte di un membro del paese.