Festa del Bacalà, ci sarà l’edizione 2020: dal 16 al 21 settembre, all’insegna della sicurezza

Torna a Sandrigo dal 16 al 21 settembre 2020, la Festa del Bacalà alla Vicentina. La trentatreesima edizione della manifestazione che celebra il piatto principe della tradizione culinaria veneta sarà più breve rispetto agli altri anni, concentrandosi in un’unica settimana. L’organizzazione sarà impostata in modo tale da poter accedere solo su prenotazione e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. Gli ingressi saranno infatti scaglionati e i visitatori verranno serviti direttamente ai tavoli.

“Abbiamo voluto portare avanti la tradizione della Festa del Bacalà anche in questo difficile periodo – sottolinea Antonio Chemello, presidente della Pro Sandrigo – La nostra è sicuramente una delle sagre più importanti in Veneto e ci sembrava giusto dare un segno di speranza a un settore che sta soffrendo moltissimo. Abbiamo inoltre creato una rete di collaborazioni sul territorio che ha portato all’organizzazione di una serie di eventi diffusi durante il periodo della festa e per l’intero mese di settembre in ristoranti, cantine, locali e luoghi d’arte tutti finalizzati a celebrare il bacalà alla vicentina”.

Protagonista assoluto sarà inevitabilmente lo stoccafisso, preparato secondo la classica ricetta codificata. Si gusterà il bacalà come tradizione vuole, accompagnato da polenta al cucchiaio, oppure in una delle varianti presentate nelle diverse serate, tra cui gli gnocchi e il risotto al bacalà.

A breve maggiori informazioni e prevendite disponibili sul sito www.festadelbaccala.com

INFO IN BREVE | Festa del Bacalà

Quando: da mercoledì 16 a lunedì 21 settembre 2020

Dove: Piazza SS. Filippo e Giacomo a Sandrigo (Vicenza)

Orario: tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo

Info: mail info@prolocosandrigo.it, telefono 0444 658148

Prevendite sul sito: festadelbaccala.com