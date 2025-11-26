Gestione illecita di rifiuti: sequestrato un capannone. Denunciato il titolare

All’interno del capannone c’erano rifiuti di vario tipo, accatastati alla rinfusa e senza distinzioni, ossia in modo non conforme alla normativa e in condizioni igienico-sanitarie precarie. Per questo i carabinieri forestali di Vicenza e Bassano del Grappa hanno sequestrato un capannone nel Bassanese e denunciato il titolare di un’azienza di raccolta rifiuti. Sequestro e denuncia scattati al termine di un sopralluogo eseguito insieme ai tecnici di Arpav di Vicenza, dell’Ulss 8 Berica e di ViAcqua.

Nel capannone infatti è stata riscontrata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti che risultavano accatastati, miscelati e stoccati “in modo non conforme, in condizioni igienico-sanitarie precarie e in modalità tali da rendere non immediatamente misurabile e qualificabile la tipologia dei rifiuti presenti”, specifica una nota di carabinieri forestali di Vicenza.

I militari hanno quindi posto sotto sequestro l’intero capannone, con all’interno i cospicui quantitativi di cumuli indifferenziati. Sequestrata anche l’area esterna, dove erano presenti numerosi container contenenti ulteriori rifiuti di vario tipo. Il titolare dell’azienda è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.