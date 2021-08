Incendio in un’azienda, al fuoco il forno di verniciatura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pompieri al lavoro a Sandrigo per l’incendio di un forno di verniciatura di un’azienda costruttrice di carroponti in via Chizzalunga. I vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo le 9.30 da Vicenza, sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori coordinati dal funzionario di guardia. In poco tempo hanno spento le fiamme con la schiuma che si sono diramate nelle vasche di recupero del colore. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Una volta domato l’incendio, è stata ispezionata tutta la condotta di aspirazione per escludere la presenza di qualche residuo di brace. Al momento sono in corso gli accertamenti per scoprire l’origine, ma pare che il rogo sia divampato per il malfunzionamento di un motore e quindi per cause di natura elettrica. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate nel primo pomeriggio.